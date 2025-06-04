ردود فعل إيجابية من طلاب الإعدادية بالإسماعيلية بعد امتحان العلوم

الإسماعيلية – أميرة يوسف:



اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأداء امتحان مادة العلوم، الذي جاء ختامًا لجدول الامتحانات، وسط حالة من الارتياح والرضا بين الطلاب وأولياء الأمور.



وأعرب عدد كبير من الطلاب عن سعادتهم بمستوى الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة ومن داخل المنهج الدراسي، وتحديدًا من الكتاب المدرسي والمراجعات النهائية التي تدربوا عليها خلال الأيام الماضية، كما أشاروا إلى أن صياغة الأسئلة كانت واضحة وخالية من التعقيدات، ما ساعدهم على تنظيم الوقت والإجابة على جميع الأسئلة دون صعوبات.



وأشار الطلاب إلى أن المراجعات التي نشرتها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” ساعدتهم بشكل كبير في الاستعداد الجيد للامتحان، حيث تضمنت أسئلة تدريبية وإجابات نموذجية، مما منحهم الثقة وسهّل عليهم التعامل مع ورقة الامتحان.



وقال عدد من المعلمين إن ورقة الأسئلة جاءت مطابقة للمواصفات التي حددتها الوزارة، وتنوعت بين مستويات الفهم والحفظ والتطبيق، مما راعى الفروق الفردية بين الطلاب.



وفي سياق متصل، أكد مسؤولو مديرية التربية والتعليم أن سير الامتحانات تم وفق الخطة الموضوعة دون تسجيل أية مشكلات مؤثرة أو مخالفات داخل اللجان، مشيرين إلى أن عملية التصحيح قد بدأت بالفعل بالتوازي مع استمرار الامتحانات، حيث يُجرى تصحيح مواد اللغة العربية والهندسة واللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات في مراكز مخصصة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.



وأوضحوا أن أعمال الرصد والمراجعة ستنطلق فور الانتهاء من التصحيح، على أن يتم إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن بعد اعتمادها رسميًا من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.



ويبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 30,324 طالبًا وطالبة، موزعين على 165 لجنة امتحانية بجميع الإدارات التعليمية الثمانية، تحت إشراف مباشر من مديرية التربية والتعليم، وبمتابعة دقيقة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف المتابعة بالإدارات التعليمية المختلفة.







