بالصور- إزالة 32 طاحونة ذهب مخالفة فى حملة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل أجهزة محافظة أسوان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، والتصدى لمحاولات استنزافها، والمواجهة الحاسمة لظاهرة التنقيب العشوائي.

وقال عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إنه جرى تنظيم حملة مكبرة على طواحين وكسارات الذهب بقرية وادى عبادى، استهدفت إزالة 32 طاحونة داخل 10 مواقع تعمل فى مجال التكسير والطحن، لافتاً إلى أن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورئيس القرية، وممثلي الإدارة الزراعية وقسم حماية الأراضى بإدفو، وتمت الإزالة بواسطة المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.