عيدك على البحر في جنوب سيناء.. شواطئ آمنة ومفتوحة بالمجان

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعد محافظة جنوب سيناء وجهة للسياحة العالمية على مدار العام، والسياحة الداخلية خلال الإجازات والعطلات والأعياد والمناسبات، وتشهد الشواطئ التي تمتد على طول خليجي العقبة والسويس إقبالا كبيرًا خلال الأعياد، لذا استعدت كافة مدن المحافظة لاستقبال زوارها من مختلف المحافظات المصرية خلال عيد الأضحى المبارك، بتجهيز وإعداد الشواطئ العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بضمان سلامة وأمن الرواد.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تمتلك مساحات كبيرة من الشواطئ العامة، التي يقصها مواطني المحافظة بكافة المدن، وزوارها من مختلف المحافظات، لذا جرى التأكيد على رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة، وزيادة عدد المقاعد والشماسي على الشواطئ، وتوفير منقذين بواقع 2 لكل شاطئ، ومنع المواطنين من دخول الشواطئ التي تشكل خطر على حياتهم، وضع لافتات تحذيرية عليها.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على فتح جميع الشواطئ لاستقبال المواطنين وزائري المحافظة بالمجان، ووضع مسارات مخططة بين الشماسي لضمان عدم التكدس، والاهتمام بالمظهر الحضاري لبوابات الشواطئ، ووضع اللوحات الإرشادية للمناطق والمسافة المسموح بها للنزول في لميه، وتسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم للشواطئ.

وأكد علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى تجهيز الشواطئ، وتزويدها بمنقذين، والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى مثل الإسعاف والشرطة والمرور، لتأمين مناطق ازدحام المواطنين على الشواطئ، والميادين، والكورنيش، والحدائق العامة.

وأشار إلى أنه جار تكثيف حملات النظافة على الشواطئ، والكورنيش، ومنطقة مقصد العائلة و منطقة 306، إضافة إلى قص وتقليم الأشجار، ورش الحدائق للتأكد من خلوها من الحشرات، إضافة إلى تعليق الأعلام في الميادين، لافتًا إلى أن حملات النظافة تتضمن أيضًا كافة الأحياء.

كما أكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر على جاهزية واستعداد الشواطئ المختلفة لاستقبال الرواد خلال عيد الأضحى، من خلال زيادة عدد المقاعد والمسرات على الشواطئ، وتعليق إرشادات نزول المياه، والتعليمات بشكل واضح على الشواطئ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتواجد سيارات الإسعاف بالشواطئ تحسبا لحدوث أي طوارئ.





