المنوفية: تخصيص أراضٍ لبناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية

المنوفية- أحمد الباهي:



وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بجلسته رقم (1) لدور الانعقاد الرابع والثلاثون لسنة 2025، على تخصيص قطع أراض بالمجان أحدهما على مساحة (2100م2) بناحية نجع أبو عيسى زمام الأخماس، وأخرى بناحية كفر داوود على مساحة (2100م2) بمركز ومدينة السادات لصاح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدارس لسد الاحتياج والمساهمة في حل الكثافة الطلابية وخدمة الأهالي.



فيما وافق المجلس على نزع ملكية مدارس ساقية أبو شعرة الإعدادية بنين بمساحة (690م2)، رابعة العدوية بمساحة (1446م2)، النعناعية الابتدائية المشتركة بمساحة (503م2)، المحمدية الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة أشمون، ومدرسة كفر دقماق الابتدائية على مساحة (530م2) بشبين الكوم، وكذا مدرسة الطيار الابتدائية بكفر طبلوها بتلا على مساحة (588م2)، ومدرسة دمهوج الابتدائية المشتركة بمساحة (830م2) ومدرسة إبراهيم حمودة الاعدادية بطه شبرا على مساحة (2249م2) بمركز ومدينة قويسنا، ومدرسة ميت عفيف الابتدائية بمساحة (371م2) بالباجور، بالإضافة إلى مدرسة نادر الابتدائية القديمة بمساحة (539م2) بالشهداء لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع التعليم يعد واحدًا من أهم القطاعات الحيوية ويقع على رأس أولويات منظومة العمل، وأننا مستمرون وبالتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية والتركيز على ما يهم المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.





