إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل خلال هدم غير مرخص بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:56 ص 16/01/2026

انهيار منزل - ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انهيار جزئي لمنزل أثناء أعمال هدم غير مرخص، بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

وتفاصيل الواقعة تفيد بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من مركز شرطة فرشوط بانهيار منزل بدائرة المركز. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص نتيجة انهيار جزء من المنزل أثناء الهدم دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وجرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. كما كُلِّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انهيار منزل محافظة قنــا الأجهزة الأمنية

