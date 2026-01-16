إعلان

1169 مواطنًا يستفيدون من قافلة طبية مجانية ببني سويف (صور)

كتب : مصراوي

11:32 ص 16/01/2026
بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف الطبي على 1169 مواطنًا في 7 تخصصات طبية، شملت الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والعظام، وسط تطبيق إجراءات وقائية مشددة.

كما تم إجراء 176 تحليل دم وطفيليات، و8 حالات أشعة، و48 موجة فوق صوتية، بالإضافة إلى فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن.

وتضمنت فعاليات القافلة أيضًا تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 160 مواطنًا حول الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، إلى جانب موضوعات تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطر.

