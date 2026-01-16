3 مصابين في تصادم سيارتين أمام مستشفى الرمد بالمنوفية (صور)

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع أمام مستشفى الرمد بوسط مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن سيارة أجرة "سرفيس" اصطدمت بشكل مفاجئ بسيارة نظافة البيئة التابعة للمحافظة.

وفور وقوع الحادث وصلت قوات الشرطة وإدارة المرور لمعاينة موقع الحادث وإزالة آثاره عن الطريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة.