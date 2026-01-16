إعلان

من كورونا إلى الضمور العضلي.. قصة مأساوية لوفاة أم شابة في المنيا

كتب : جمال محمد

11:41 ص 16/01/2026

قصة مأساوية لوفاة أم شابة في المنيا

المنيا - جمال محمد:

خيم الحزن على أهالي قرية أبشادات التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، عقب وفاة السيدة نورا يحيى إسماعيل كيلاني، البالغة من العمر 36 عامًا، والتي كانت تعاني من مرض الضمور العضلي، نفس المرض الذي أصيب به لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وانتشر في الساعات الأخيرة هاشتاج "نورا ماتت" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأهالي ملوي، بعد أن دخلت السيدة مؤخرًا في غيبوبة، وناشدت أسرتها من القادرين على المساعدة، إلا أن القدر كان أسرع من العلاج.

كانت "نورا" متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، وظهرت أعراض المرض عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا في الموجة الأولى للفيروس، وظلت تعاني طوال السنوات الماضية، مع تكلفة علاج تجاوزت 20 مليون جنيه.

وفي الشهر الأخير تدهورت حالتها الصحية بشكل حاد، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارقت الحياة، تاركة أثرًا كبيرًا من الحزن والأسى بين أهالي ملوي.

كورونا الضمور العضلي محافظة المنيا مؤمن زكريا

