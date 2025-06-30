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محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

05:00 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    مدارس التعليم التجاري والفندقي
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    مدارس التعليم الصناعي
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    مدارس التعليم الزراعي
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بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، ليكون 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.

جاء ذلك خلال بناء على دراسة دقيقة لمستوى المجاميع، ووفقاً للكثافة المتوقعة بكل مدرسة، وحرصاً على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والطاقة الاستيعابية للمدارس

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة "صناعي، تجاري، فندقي، زراعي"، للعام الدراسي نفسه، طبقا لطبيعة كل تخصص، واحتياجات سوق العمل، والكثافة الطلابية المستهدفة بكل مدرسة.

وأشار المحافظ إلى أهمية إعلان التنسيق في هذا التوقيت المبكر يتيح الفرصة لأولياء الأمور والطلاب للاستعداد الجيد للمرحلة التعليمية المقبلة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتوزيع الجغرافي، والضوابط المنظمة لعملية القبول، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

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محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الصف الأول الثانوي الشهادة الإعدادية
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