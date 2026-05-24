شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف حملة رقابية مكبرة بقيادة أحمد دهشان، مدير الفرع، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري والرقابة التموينية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

تحرير 21 جنحة متنوعة

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 جنحة متنوعة، شملت ضبط 3 جنح لحيازة لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 370 كجم، و3 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 جنح لذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 140 كجم، بالإضافة إلى 8 جنح لعدم حمل شهادات صحية.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت الأجهزة الرقابية استمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.