إعلان

21 مخالفة ولحوم ودواجن فاسدة.. حصيلة حملة رقابية ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

07:26 م 24/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حملات رقابية ببني سويف تضبط لحومًا فاسدة (3)
  • عرض 3 صورة
    حملات رقابية ببني سويف تضبط لحومًا فاسدة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف حملة رقابية مكبرة بقيادة أحمد دهشان، مدير الفرع، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري والرقابة التموينية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

تحرير 21 جنحة متنوعة

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 جنحة متنوعة، شملت ضبط 3 جنح لحيازة لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 370 كجم، و3 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 جنح لذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 140 كجم، بالإضافة إلى 8 جنح لعدم حمل شهادات صحية.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت الأجهزة الرقابية استمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماية المستهلك ضبط لحوم فاسدة حملات تموينية الرقابة التموينية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود
شئون عربية و دولية

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود

السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
أخبار

السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
حوادث وقضايا

"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
ضربها بالحجارة وسبها.. ضبط المتهم بالتعدي على طالبة فاقوس
حوادث وقضايا

ضربها بالحجارة وسبها.. ضبط المتهم بالتعدي على طالبة فاقوس
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان