قبل العيد.. مياه المنيا تحذر من مخلفات الأضاحي وتكثف حملات التوعية (صور)

كتب : جمال محمد

07:27 م 24/05/2026
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا حملات توعوية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، للتوعية بمخاطر الذبح العشوائي وإلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي.

حملات ميدانية على محال الجزارة

ووجّه المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الإدارات المختصة بضرورة تنفيذ حملات ميدانية تستهدف محال الجزارة والمواطنين، للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها، لما تسببه من انسدادات تؤثر على كفاءة الخدمة.

التأكيد على الذبح داخل المجازر الرسمية

وأكد رئيس الشركة أهمية الذبح داخل المجازر الرسمية والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، حفاظًا على البيئة والبنية التحتية، مع نشر فرق التوعية في الأسواق لتقديم الإرشادات وتوزيع مواد توعوية.

استمرار تلقي شكاوى المواطنين

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، داعيًا إلى الالتزام بالسلوكيات السليمة للحفاظ على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال عيد الأضحى المبارك.

