تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، اليوم الأحد، قطعة أرض بمدينة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، مقترح إقامة شلتر متكامل لإيواء الكلاب الضالة، في إطار توجهات الدولة للتعامل الحضاري مع الظاهرة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

خطة للتوسع في إنشاء شلترات متخصصة

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن خطة محافظة القليوبية للتوسع في إنشاء شلترات متخصصة بمختلف المدن، بهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

شلتر جديد بمدينة العبور

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ شلتر آخر بمدينة العبور، ضمن خطة التوسع الجغرافي لتغطية مختلف مناطق المحافظة وتحسين سرعة الاستجابة للبلاغات.

زيادة مساحة المشروع

وخلال الجولة، وجه المحافظ بزيادة المساحة المخصصة للمشروع لتصل إلى 765 مترًا مربعًا بدلًا من 333 مترًا، بما يضمن استيعاب الأعداد المستهدفة بكفاءة تشغيلية أعلى.

تطوير الطرق المؤدية للموقع

كما شدد على ضرورة تمهيد الطرق المؤدية للشلتر وربطه بالمحاور الرئيسية، بما يسهل الوصول إليه ويدعم منظومة التشغيل والخدمات.

مشروع حضاري لتحسين جودة الحياة

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو التعامل العلمي والحضاري مع الحيوانات الضالة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق معايير الرفق بالحيوان.

حضور القيادات التنفيذية

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية.