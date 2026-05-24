قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب لن يقبل بنزع أو ترك السلاح لأنه إبادة، مطالبا الحكومة اللبنانية بألا تقف ضد شعبها وألا تلتقي في الهدف السياسي مع إسرائيل.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، في كلمة له اليوم الأحد، أن إسرائيل تهدف إلى إبادة المقاومة، مؤكدا أن على الدولة اللبنانية أن تكون مع شعبها.

وقال نعيم قاسم إن إسرائيل تريد احتلال لبنان بشكل كامل ضمن مشروع إسرائيل الكبرى"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون بجانب شعبها.

وأكد أن نزع السلاح هو نزع للمقاومة ونزع لقدرة لبنان الدفاعية”، مضيفا أن “العقوبات الأمريكية ستزيدنا صلابة وهدفها الضغط على المقاومة.

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن السلطة مسؤولة عن حماية السيادة ولا يحق لأي سلطة أن تخدم المشروع الإسرائيلي.

ولفت إلى أن "الحزب لا يطلب من الدولة مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي لكن لا يجب أن تكون أداة في تسهيله".

وقال نعيم قاسم: “يجب وقف العدوان وانسحاب إسرائيل الكامل وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار، بعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية الشاملة”، مؤكدا أن “السلاح سيبقى في أيدينا حتى تتمكن الدولة من القيام بواجبها”.

وأضاف أن خسائر إسرائيل كبيرة جدا وما يحدث في الجنوب اللبناني سيكون سببا في زوالها، مشيرا "إلى أن المسيرات حققت خسائر كبيرة في صفوف العدو".

وتابع: "إذا كانت الحكومة عاجزة على حماية السيادة فلترحل”، مؤكدا أن “المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي مرفوضة بالكامل".

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن المقاومة ستبقى في الميدان ولن نركع مهما بلغت الضغوط، مضيفا أن مؤسسة القرض الحسن عمل اجتماعي ومحاربته محاربة للفقراء.

وقال إن "مشروع إسرائيل هو إبادة المقاومة وشعبها واحتلال لبنان بكامله”، داعيا الحكومة اللبنانية إلى “التراجع عن قرارها بتجريم المقاومة".

وأكد نعيم قاسم أن "إيران ستخرج مرفوعة الرأس من الحرب الأخيرة وستكون قوة دولية استثنائية"، معربا عن أمله في أن يتم الاتفاق بين إيران وأمريكا".