لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟

كتب : نهي خورشيد

06:36 م 24/05/2026
    جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح
    جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح

حرصت جماهير ليفربول على توديع النجم المصري محمد صلاح بطريقة خاصة قبل انطلاق مواجهة برينتفورد مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفعت جماهير الريدز لافتة مؤثرة حملت عبارة:"لقد انتقلنا من العظمة إلى المجد.. صلاح هو ملكنا".

وتعد المباراة الجارية حالياً هي الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، بعد إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري ليسدل الستار على مسيرة استمرت 9 سنوات حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

أرقام صلاح مع ليفربول

وخلال مشواره مع الريدز، حقق صلاح العديد من الأرقام التاريخية أبرزها تسجيل 32 هدفاً في موسم واحد بالدوري الإنجليزي كأعلى رقم بنظام الـ38 مباراة، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، فضلاً عن تتويجه بالحذاء الذهبي 4 مرات، وتحطيمه العديد من الأرقام الخاصة باللاعبين الأفارقة في إنجلترا وأوروبا.

