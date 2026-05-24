البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

كتب : وكالات

05:01 م 24/05/2026

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الأحد، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين بعد إدانتهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

اتهامات بالتخابر وتنفيذ أعمال عدائية

وذكر رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المتهمين واجهوا اتهامات بالتواصل مع الحرس الثوري الإيراني بهدف ارتكاب أعمال وُصفت بالإرهابية والعدائية ضد مملكة البحرين، إلى جانب الإضرار بمصالحها الوطنية، وأوضح أن المحكمة نظرت القضيتين بشكل منفصل قبل إصدار الأحكام النهائية بحق المتورطين.

المؤبد لـ 9 متهمين والسجن للباقين

وبحسب التصريحات الرسمية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المتهمين الآخرين، كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضيتين، ضمن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات البحرينية في هذا الملف.

