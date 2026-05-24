إعلان

ضربها بالحجارة وسبها.. ضبط المتهم بالتعدي على طالبة فاقوس

كتب : فاطمة عادل

07:47 م 24/05/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام جامع خردة بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتها، ورشقها بالحجارة والتعدي عليها بالسب بدائرة مركز شرطة فاقوس.
وتبين بالفحص أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغًا من طالبة، مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من أحد الأشخاص، متهمة إياه بالشروع في سرقة هاتفها المحمول، إلى جانب التعدي عليها بالسب ورشقها بالحجارة أثناء تواجدها بأحد الشوارع التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عامل خردة وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة هاتف ضبط عامل وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
ملخص مباراة برينتفورد وليفربول.. رقم تاريخي لـ محمد صلاح في ظهوره الأخير
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة برينتفورد وليفربول.. رقم تاريخي لـ محمد صلاح في ظهوره الأخير
مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود
شئون عربية و دولية

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
أخبار

السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان