كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام جامع خردة بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتها، ورشقها بالحجارة والتعدي عليها بالسب بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغًا من طالبة، مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من أحد الأشخاص، متهمة إياه بالشروع في سرقة هاتفها المحمول، إلى جانب التعدي عليها بالسب ورشقها بالحجارة أثناء تواجدها بأحد الشوارع التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عامل خردة وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.