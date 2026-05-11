قبل الامتحانات.. القوافل التعليمية تواصل فعالياتها لليوم الثاني ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

07:00 ص 11/05/2026

القوافل التعليمية في بورسعيد

تنطلق بمدارس محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، فعاليات ثاني أيام القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، وذلك في إطار دعم الطلاب قبل انطلاق الامتحانات.

محاضرات لطلاب الثانوية العامة

وتستضيف مدرسة بورسعيد الثانوية بنات محاضرتين لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد، حيث تبدأ المحاضرة الأولى في تمام الساعة 9 صباحًا وتشمل مادتي الكيمياء والرياضيات البحتة، بينما تنطلق المحاضرة الثانية في تمام الساعة 11 صباحًا في مادة الجغرافيا.

قوافل الشهادة الإعدادية

كما تشهد مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين، محاضرات لطلاب الشهادة الإعدادية في مادة الرياضيات (عربي ولغات)، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا.

دعم تعليمي لرفع مستوى الطلاب

وأكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن القوافل التعليمية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم الطلاب، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع المستوى العلمي والتحصيلي من خلال مراجعات نهائية متميزة، وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات.

