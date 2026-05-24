صرف 22.7 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

07:33 م 24/05/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بدء صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة داخل المحافظة، بإجمالي 22 مليونًا و701 ألف جنيه، يستفيد منها 7567 عاملًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

صرف المنحة عبر مكاتب البريد

وأوضحت محافظ الوادي الجديد، أن صرف المنحة يبدأ من اليوم ويستمر لمدة شهر كامل من خلال مكاتب البريد، بهدف تيسير الإجراءات على المستحقين وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا دون عناء.

دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة

وأكدت المحافظ أن المحافظة تواصل دعم العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو مظلة تأمينية مستقرة.

منحة عيد الأضحى ودعم إضافي

وأشارت المحافظ إلى أن الصرف يأتي ضمن منحة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب منحة استثنائية إضافية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية داخل المحافظة.

