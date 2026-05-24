أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، وهو حق للمواطن والتزام على الدولة.

وأضاف الشوادفي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن منظومة الدعم العيني تتطلب جهازًا إداريًا ضخمًا وآلاف الموظفين وعمليات نقل ولوجستيات، وكلها أعباء مالية تتحملها الدولة بعيدًا عن قيمة الدعم المخصص للسلع والذي يقترب من 800 مليار جنيه، مؤكدًا أن التحول للدعم النقدي سيوفر هذه التكاليف الهائلة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية الاختيار في إنفاق أمواله حسب احتياجاته الفعلية، سواء كانت سلعية أو تعليمية أو صحية، بدلاً من إجباره على سلع بعينها قد لا يحتاجها.

وتابع أن "المنظومة النقدية هتخلّصنا من موضوع السعرين دول، اللي بيخلق بيئة خصبة للفساد وبيعلم تجار السوق السوداء يتلاعبوا في السلع المدعومة"، مؤكدًا أن الازدواجية في الأسعار سبب رئيسي للتسريب.

وشدد الشوادفي على أن الدولة المصرية جاهزة لوجستيًا وبنكيًا لهذا التحول بفضل منظومة الشمول المالي وقواعد البيانات الدقيقة لدى وزارتي المالية والداخلية، عبر كارت ذكي مرتبط بالرقم القومي.

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن يكون الدعم النقدي متغيرًا وليس ثابتًا، بحيث يرتبط بمعدلات التضخم وتغير الأسعار ومستويات الدخل، لضمان الحفاظ على مستوى معيشة لائق للمواطن المستحق.