تقل عن السوق بـ30%.. منفذ الداخلة يطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة (صور)

كتب : محمد الباريسي

07:40 م 24/05/2026
    إقبال جماهيري على منافذ الوادي الجديد
    الطماطم بـ25 جنيه والبطاطس بـ7.5 جنيهات في منافذ الوادي الجديد
    أسعار منفذ سلع مخفضة بالوادي الجديد
    خضر وفاكهة مخفضة بمركز الداخلة

طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لحومًا بلدية طازجة بسعر 340 جنيهًا للكيلو داخل منفذ الداخلة بميدان حي الجناين بمدينة موط، ضمن مبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

تخفيضات تصل إلى 30% عن السوق

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن المنفذ يوفر الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بدعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إقبال من المواطنين على المنفذ

شهد منفذ الداخلة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لطرح السلع، خاصة مع انخفاض الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، ما جعله خيارًا مناسبًا لمختلف الفئات.

قائمة متنوعة من السلع الأساسية

وأوضح رئيس المركز أن المنفذ يضم تشكيلة واسعة من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، إلى جانب الدواجن الطازجة ومنتجات اللحوم، في إطار خطة مستمرة لتوفير بدائل مناسبة داخل الأسواق المحلية.

