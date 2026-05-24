جنوب سيناء تستعد لعيد الأضحى.. صيانة ونظافة 8 ساحات و94 مسجدًا (صور)

كتب : رضا السيد

07:12 م 24/05/2026
    تنظيف الحمامات
    الاستعداد لصلاة العيد
    نظافة وتعقيم المساجد
    استعدادات المساجد
    حملات النظافة

تكثف مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء حملات النظافة والتعقيم داخل المساجد بمختلف المدن والقرى والوديان، استعدادًا لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك، وتهيئة بيوت الله بالشكل اللائق الذي يحقق الطمأنينة والخشوع للمصلين.

أعمال نظافة وتعقيم شاملة

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن الحملات تشمل أعمال النظافة الشاملة داخل المساجد وساحاتها، إلى جانب تعقيم دورات المياه وأماكن الوضوء، ومتابعة جاهزية المساجد وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال المصلين، بما يضمن أداء الشعائر في أجواء آمنة ونظيفة.

رفع كفاءة المساجد استعدادًا للعيد

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رفع كفاءة المساجد والعناية بها وفق خطة الوزارة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك، مع توفير أفضل السبل لراحة المصلين خلال أداء الصلاة.
متابعة ميدانية مستمرة
وأكد وكيل الوزارة استمرار المتابعة الميدانية من خلال لجان متخصصة لضمان الانتهاء من جميع الاستعدادات على أكمل وجه قبل حلول العيد.

تجهيز 102 موقع لصلاة العيد

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تخصيص 102 موقع لأداء صلاة عيد الأضحى، تشمل 8 ساحات رئيسية بواقع ساحة في كل مدينة، إلى جانب 94 مسجدًا موزعين على مستوى المحافظة.

