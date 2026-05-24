كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن الاشتراطات الفنية لمنتجات الإحرام" الرداء والإزار" قبل موسم الحج، موضحة أن الرداء والإزار يجب أن يكونا متساويين في الأبعاد، وأن تتجاوز نسبة الألياف القطنية فيهما 99%، مع خلوهما من مادة البوليستر والبقع والزخارف التي لا تتوافق مع الآداب الإسلامية.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية" واس"، أن مختبر منتجات النسيج يجري اختبارات دقيقة للتأكد من مطابقة منتجات الإحرام للمواصفات القياسية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة وتعزيز راحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.



وأضافت أن المختبر يختص بفحص واختبار مختلف أنواع الأقمشة والمنتجات النسيجية، بما في ذلك منتجات الإحرام، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الفنية المعتمدة، وعلى المستهلكين التحقق من البطاقة الإيضاحية للمنتج قبل الشراء، والتأكد من بياناته الأساسية ومكوناته ونسبة القطن المستخدمة فيه، بما يساعد على اختيار منتجات مطابقة للمواصفات.

هيئة المواصفات:



