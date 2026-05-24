توريد القمح بالوادي الجديد يواصل الارتفاع ويتجاوز 520 ألف طن

كتب : محمد الباريسي

07:45 م 24/05/2026

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي كميات توريد القمح من داخل وخارج المحافظة إلى 520 ألفًا و423.727 طن، حتى صباح 24 مايو 2026.
مساحات الزراعة والحصاد
وأوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح بلغ 413 ألفًا و306 أفدنة، بينما وصلت مساحة الحصاد إلى 325 ألف فدان، ما يعكس اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة.

كميات التوريد داخل وخارج المحافظة

سجلت كميات التوريد داخل المحافظة 100 ألف و856.572 طن، فيما بلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 419 ألفًا و567.155 طن، بإجمالي يتجاوز 520 ألف طن.

أبرز مواقع استلام القمح

وجاءت شون مطاحن مصر بالخارجة في المقدمة بإجمالي 45 ألفًا و484 طنًا، تلتها صومعة العوينات بـ51 ألفًا و415 طنًا، إلى جانب بنك التسليف ومراكز التقاوي وصومعة الخارجة.

