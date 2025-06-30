محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية جهودها في تقديم خدمات طبية متكاملة، سواء في علاج الحيوانات الأليفة أو في الرقابة على الصيدليات البيطرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لجهود الوقاية والرعاية البيطرية على مستوى المحافظة.

وشهد المستشفى البيطري الحديث التابع لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، نشاطًا مكثفًا حيث جرى علاج 54 حالة من الحيوانات الأليفة داخل العيادة، شملت حالات أمراض داخلية، جراحات، وفحوصات دقيقة باستخدام الأشعة والسونار، وذلك بأجر رمزي حرصًا على دعم مربي الحيوانات والتخفيف عنهم.

وتوزعت الحالات بين 8 حالات طفيليات خارجية وجرب، 9 حالات للتحصين ضد أمراض فيروسية، 30 حالة فحص بالسونار، 5 حالات طفيليات داخلية، وحالتين أمراض باطنة، حسب ما أوضحه الدكتور هاني عبد الخالق، مدير مديرية الطب البيطري، الذي أكد أن العيادة تعمل على تقديم خدمة علاجية متقدمة بأقل التكاليف.

يُذكر أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة تقع بمبنى مديرية الطب البيطري بجوار محطة بنزين الجلاء بحي أول.

وفي سياق متصل، كثفت إدارة الخدمات والتأمين التابعة للمديرية، حملات التفتيش والرقابة على الصيدليات البيطرية ومراكز بيع الأدوية، حيث تم المرور على عدد من الصيدليات بنطاق منطقتي سرابيوم والتعاون، وتمت معاينة بعض المراكز تمهيدًا لاستخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب التفتيش على مدى صلاحية الأدوية البيطرية.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين وتحريز أدوية غير مطابقة، ومحضر إثبات حالة لصيدلية غير مرخصة، وذلك في إطار حرص المديرية على ضمان سلامة الأدوية البيطرية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.