في ظروف غامضة.. العثور على جثة أربعيني بالطريق العام بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة رجل في العقد الرابع من العمر ملقاة بالطريق العام بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شخص بالطريق العام بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 42 عامًا، وقد وُجد في ظروف غامضة.

وجرى ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، فيما أودعت الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.