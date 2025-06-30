أسوان - إيهاب عمران:

شكر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، القائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة، لتوزيع 40 جهاز لقياس السوائل كهدايا مجانية لتمكين ذوى الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة لهم لتناول مياه الشرب والسوائل المختلفة دون أى معاناة

وأكد المحافظ على أنه في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا الطلاب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز

وقالت الدكتورة عبلة عادل: "إن توزيع أجهزة قياس السوائل تم تنفيذه فى فعالية تم تنظيمها بمناسبة مرور عام على تدشين المبادرة، وبدعم وتشجيع من محافظ أسوان، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى ( إدارة التعليم المدنى ) برنامج تنمية أبناء الصعيد، وبمشاركة إحدى الشركات المتخصصة، حيث تم اختيارهم بكل شفافية وفقاً للشروط والضوابط المنظمة وعقب قيامهم بالتسجيل على اللينك الخاص بالمبادرة، وإرفاق المستندات الدالة على الإعاقة".

وحضر الفعاليات ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، وقيادات المديرية، وجرى توزيع شهادات التقدير لأبنائنا المتفوقين فى القرآن الكريم، وفريق كرة الجرس الذي حصد المركز الأول بنات، والمركز الثاني شباب، بجانب باقى المواهب الفنية من إلقاء الشعر والغناء والرسم، واختتمت الفعاليات بتقديم فقرات فنية للموهوبين من ذوي الإعاقة البصرية.