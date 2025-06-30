فتاة تودع الحياة و17 بين دماء وصراخ.. ماذا جرى على طريق وادي النطرون؟

البحيرة - مصراوي:

لم يكن فجر اليوم مختلفًا عن سواه بالنسبة لركاب الميكروباص، عمال وعاملات من أبناء محافظة الفيوم، استقلوا المركبة في طريقهم إلى رزقهم، في رحلة يومية اعتادوها، لم يعلموا أنها ستكون الأخيرة لبعضهم، والوجع الدائم لذويهم.

وعند الكيلو 95 على الطريق الصحراوي بوادي النطرون، اصطدم ميكروباصهم بسيارة ملاكي، ما أدى إلى انقلاب المركبة، وسقوطها في مشهد مأساوي أسفر عن مصرع الطفلة "رحمة محمد سلام" (12 عامًا)، وإصابة 17 آخرين بإصابات بالغة ومتفاوتة.

في لحظة فاصلة بين الحياة والموت، تحوّل طريق وادي النطرون إلى مسرح لحادث مروّع صباح اليوم الإثنين، بعدما اصطدم ميكروباص محمل بالعمالة الزراعية بسيارة ملاكي، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص ووقوع كارثة إنسانية.

الحادث، الذي وقع عند الكيلو 95 بالطريق الصحراوي، أسفر عن مصرع طفلة تُدعى رحمة محمد سلام، تبلغ من العمر 12 عامًا، بينما أصيب 17 آخرون بينهم أطفال وفتيات في أعمار الزهور، جميعهم من أبناء محافظة الفيوم، جاؤوا بحثًا عن لقمة عيش لم يعلموا أنها قد تكون الأخيرة.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع جثمان الطفلة الصغيرة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وجاءت قائمة المصابين لتروي جانبًا من قسوة الحادث، فبين الأسماء: "شيرين مدبولي جمعة" 13 عامًا، "يسرا محمد عبد الحميد" 18 عامًا، "أم هاشم مبروك" 30 عامًا، "أحمد عبد الحميد رمضان" 23 عامًا، "خديجة حسين عبدالله" 14 عامًا، وآخرون تتراوح أعمارهم بين المراهقة والنضج، كلٌّ منهم كان يحمل حلمًا بسيطًا، قطعه الحادث فجأة.

النيابة العامة باشرت التحقيق، في وقتٍ خيم فيه الحزن على الأهالي، وتحوّلت رحلة العمل إلى مأساة تنزف وجعًا على الأسفلت.