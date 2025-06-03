وزير التموين بالدقهلية: أسواق اليوم الواحد تخفض أسعار السلع 30%

الدقهلية - رامي محمود:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الوزارة في تطوير قدرات الشركات التابعة لها وتعزيز دورها في توفير السلع، من خلال إقامة أسواق اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية.

وشدد الوزير على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والمحافظات لتحقيق استقرار الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية تُطرح بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق المحلية، من بينها كيلو اللحم الصغير الخلفي والأمامي، واللحم المفروم، والكبدة والقلب والكلاوي بسعر 275 جنيهًا لكل منها، وكيلو لحم الضأن البلدي بسعر 290 جنيهًا، إضافة إلى كرتونة البيض (30 بيضة) بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه.

جاءت تصريحات الوزير على هامش تفقده سوق اليوم الواحد في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يوم الثلاثاء.

كما تفقد الوزير والمحافظ أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة، حيث راقبا سير العمل وفقًا للأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية، والمراقبة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، لمنع التلاعب بالأسعار وضبطها أولًا بأول.

رافق وزير التموين ومحافظ الدقهلية عدد من المسؤولين، منهم اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون وزير التموين للاتصال السياسي، وأحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، والمحاسب على حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

من جانبه، قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن سوق اليوم الواحد يُعد نموذجًا فعالًا لتقريب الخدمة إلى المواطنين وتيسير حصولهم على السلع بأسعار مخفضة، ويضم تشكيلة متنوعة تشمل جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار تنافسية.