تعليم الإسماعيلية: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية لليوم الخامس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اليوم الخامس من امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها مرَّ في أجواء هادئة ومنضبطة داخل اللجان، حيث أدى 12,779 طالبًا وطالبة الامتحان اليوم في 53 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية.

وأوضح “موسى” أن غرفة العمليات المركزية، بقيادة المهندس محمد السعيد مدير عام التعليم الفني، تتابع بشكل مباشر مع الغرف الفرعية للاطمئنان على توافر التجهيزات اللوجستية داخل اللجان، وضمان تهيئة البيئة المناسبة لأداء الامتحانات دون معوقات.

وشدد وكيل الوزارة على الحرص الكامل لتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية، وتوفير مناخ تربوي آمن ومنضبط للطلاب، بالتعاون مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية، حيث تم تأمين كافة اللجان بشكل كامل، مع الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات.