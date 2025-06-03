محافظ جنوب سيناء يتابع مراحل تنفيذ استراتيجية شرم الشيخ الخضراء

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من الخبراء والاستشاريين، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع “جرين شرم”، واستعراض مخرجات استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استكمال الجهود لتحويل المدينة إلى نموذج دولي للتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء مشاركة أعضاء من مجلس النواب، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع “جرين شرم”، والدكتور أحمد موسى، استشاري النقل المستدام، والمهندس أحمد فوزي، استشاري استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، والمهندس عمر صالح، المسؤول الفني بالمشروع، ومسئولي المتابعة و مسارات النقل.

وجرى مناقشة شاملة لمحاور مشروع “جرين شرم”، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة النقل الذكي، وتشغيل الحافلات الكهربائية ونظام مشاركة الدراجات، إضافة إلى استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية شرم الشيخ الخضراء، والتي تركز على الطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحلية المياه، والتنوع البيولوجي، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود التحول البيئي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ تمضي بخطى ثابتة كأول مدينة خضراء سياحية ذكية في مصر والمنطقة، انطلاقًا من الإرث الذي رسخته المدينة خلال استضافة قمة المناخ COP27، وتكريسًا لنهج تنموي يوازن بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، مشددًا على أهمية تعظيم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، والاستمرار في إشراك المواطنين بوصفهم المحرك الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

وأشار إلى أنه جرى إعلان انضمام مدينة شرم الشيخ إلى شبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة بشكل رسمي منذ أيام، لتصبح أول مدينة مصرية تحظى بعضوية هذه الشبكة الدولية، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والمحافظة بتنفيذ رؤية تنموية بيئية متكاملة، وترجمتها الاستراتيجية التي جرى عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتمادها في سبتمبر الماضي.

ووجه المحافظ ، بضرورة استمرار التنسيق لتنفيذ خطة التحول إلى الأخضر وفق جدول زمني طموح للمرحلة 2025–2026، بما يضمن استدامة المشروعات، ورفع جودة الحياة في المدينة، وترسيخ مكانة شرم الشيخ كوجهة رائدة للسياحة البيئية ومركز جذب للاستثمار الأخضر في المنطقة.