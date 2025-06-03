محافظ أسيوط يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية - صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بمعهد فؤاد الأول الديني الأزهري للبنين بمدينة أسيوط حيث كان في استقباله كل من الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور جاد أحمد عبد الرحمن، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط لجان الامتحانات واطمأن على انتظام العمل بها ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية، وعلى رأسها منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، بما يضمن الحفاظ على النزاهة والانضباط كما تأكد من تهيئة الأجواء التربوية والصحية المناسبة التي تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة وهادئة.

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، أوضح فيه أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 7701 طالبًا وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، من بينها 12 لجنة مشتركة بين قسمي العلمي والأدبي، و11 لجنة مخصصة للقسم العلمي. وبلغ عدد طلاب القسم العلمي 2063 طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5638 طالبًا وطالبة.

كما استمع المحافظ إلى آراء عدد من الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أي مشكلات تتعلق باللجان أو الورقة الامتحانية، معربين عن ارتياحهم لحسن التنظيم وانضباط سير الامتحانات.