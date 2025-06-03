رابع أيام الإعدادية.. طلاب الإسماعيلية يؤدون امتحاني الإنجليزي والفنية

الإسماعيلية- أميرة يوسف :

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث يؤدون امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، ضمن جدول الامتحانات الذي ينتهي غدًا الأربعاء بامتحان مادة العلوم.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحانات هذا العام 30,324 طالبًا وطالبة موزعين على 165 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، ومتابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرف الإدارات التعليمية.

وتزامنًا مع استمرار الامتحانات، انطلقت أعمال تصحيح أوراق إجابات المواد التي أداها الطلاب خلال الأيام السابقة، وعلى رأسها اللغة العربية والهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في مراكز تصحيح تم تجهيزها وفق أعلى معايير الدقة والانضباط.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن التصحيح يتم بواسطة لجان متخصصة، وأن عملية الرصد والمراجعة ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من التصحيح، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإعلانها في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها لتأمين مقار اللجان، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعد الطلاب على التركيز، مع تواجد فرق طبية بجوار المدارس تحسبًا لأي طارئ.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد تفقد عددًا من اللجان خلال الأيام الماضية، ووجه بتهيئة الأجواء الملائمة داخل وخارج المدارس، ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية حتى انتهاء آخر يوم في الامتحانات.

وهكذا تسير الامتحانات في الإسماعيلية بخطى ثابتة ومنظمة نحو الختام، وسط حالة من الانضباط والتعاون بين جميع الجهات المعنية، بانتظار إعلان النتائج بعد استكمال التصحيح والرصد.