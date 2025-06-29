مقتل شاب بطعنات من والده في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، متأثرًا بإصابته بطعنات آلة حادة سكين على يد والده إثر مشاجرة نشبت بينهما منذ أيام بسبب خلافات عائلية في قرية دندرة مركز قنا.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة شقيقين وعمهما بضربات آلة حادة سكين منذ أيام، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وتبين بعد الفحص أن المتهم في الواقعة والد الشقيقين المجني عليهما إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية، وبعد أيام من محاولة إنقاذ المصابين داخل المستشفى لفظ أحدهم يُدعى إ، يبلغ من العمر 21 عامًا، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنات آلة حادة على يد والده.

ألقي القبض على المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.