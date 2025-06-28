محافظ الدقهلية يكتشف واقعة تلاعب أوزان أنابيب في محطة تعبئة بسنديلة

الدقهلية ـ رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، محطة بسنديلة لتعبئة أسطوانات الغاز، للمرة الثانية للوقوف على أوزان اسطوانات الغاز المعبأة بالمحطة، والوقوف على الطبيعة على وزن أسطوانات البوتاجاز ومعايرتها والتأكد من مدى مطابقتها للاوزان المحددة.

وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، قام بنفسه بمراجعة أوزان الاسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، لعدد 20 أسطوانة، من سيارتين محملتين من المحطة تم اختيارهم بشكل عشوائي، كما تمت مراجعة الأسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة.

وتبين أن هناك تلاعب ونقص في أوزان اسطوانات الغاز، وتلاعب في ميزان المحطة، وجرى تحريز السيارتين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستدعى محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين، ورئيس مباحث التموين، وكلف بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة واسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد فاجأ العاملين في المحطة منذ شهرين واكتشف وجود تلاعب ونقص في الأوزان وقرر حينها إحالة المسؤول إلى النيابة العامة لإعمال شئونها