المنوفية- أحمد الباهي:

لم تُكمل "ضحى همام الحفناوي" عامها الـ 15، ورغم صغر سنها، حملت على عاتقها حلمًا بسيطًا، وهو شراء هاتف يساعدها في مواصلة التعليم بعد الشهادة الإعدادية.

أنهت ضحى امتحاناتها منذ أيام قليلة، بقريتها كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وكانت تنتظر نتيجتها بفارغ الصبر، والتي صدرت صباح اليوم، لكنها رحلت قبل أن تفرح بها أو حتى تعرفها، إذ خرجت مع زميلات أخريات إلى إحدى مزارع العنب، بحثًا عن لقمة عيش تساند بها أسرتها وتدّخر ثمن الهاتف.

لكن الطريق الإقليمي كان على موعد مع فاجعة، بعدما اصطدمت سيارة النقل التي كانت تستقلها "ضحى" مع 18 فتاة آخرى، فتحول حلم الهاتف إلى صدمة كبرى، وعادت ضحى لأسرتها محمولة على الأكتاف، ملفوفة بالكفن الأبيض.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.