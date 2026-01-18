قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق "توكتوك" متهم بالتعدي على طفلة عمرها 5 أعوام بإحدى قرى مركز الدلنجات، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، وذلك للاستماع للطبيب الشرعي.

واستمعت المحكمة اليوم إلى الطفلة المجني عليها ووالدتها، إضافة إلى دفاع المجني عليها، فيما طالب محامي المتهم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تفاصيل الواقعة.

كانت إحدى قرى مركز الدلنجات قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث قام سائق "توك توك" بالتحرش والتعدي جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام أثناء توصيلها إلى منزلها، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بتقدم ربة منزل ببلاغ تتهم فيه السائق "م. ج"، 47 عامًا، بالتحرش بابنتها عقب عودتها من الدرس.

وباشرت وحدة البحث الجنائي التحريات، وجرى ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.