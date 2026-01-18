بعد شكاوى المواطنين.. تحصين الكلاب ضد السعار بعدة مناطق في المنيا- صور

المنيا- جمال محمد:

في إطار الاستراتيجية القومية «معًا نحو مصر خالية من السعار 2030»، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تنظيم حملات تحصين الكلاب الحرة بمختلف الأحياء، ضمن جهودها للحد من انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وبعد أن وردت العديد من الشكاوى من المواطنين حول انتشار الكلاب في المناطق المختلفة.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة شملت عددًا من الأحياء بمدينة المنيا، من بينها ميدان عبد المنعم رياض ومحيطه، ومنطقة نقابة الزراعيين، وميدان النصر الرياضي، وأسفرت عن تحصين 50 من الكلاب الحرة ضد مرض السعار، ضمن استراتيجية الدولة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات الخطرة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن هذه الحملات تستمر بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة مراكز المحافظة، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وصحية، وتحقيق الرقابة البيطرية على الحيوانات الحرة، وفقًا لمبادئ الرفق بالحيوان.

وفي السياق، أشرفت الدكتورة نيرمين درويش، مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، على تنفيذ الحملة، مع التأكد من تطبيق معايير السلامة البيطرية والإجراءات الوقائية أثناء عملية التحصين.