إعلان

بعد شكاوى المواطنين.. تحصين الكلاب ضد السعار بعدة مناطق في المنيا- صور

كتب : جمال محمد

01:23 م 18/01/2026

تحصين الكلاب ضد السعار بعدة مناطق في المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

في إطار الاستراتيجية القومية «معًا نحو مصر خالية من السعار 2030»، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تنظيم حملات تحصين الكلاب الحرة بمختلف الأحياء، ضمن جهودها للحد من انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وبعد أن وردت العديد من الشكاوى من المواطنين حول انتشار الكلاب في المناطق المختلفة.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة شملت عددًا من الأحياء بمدينة المنيا، من بينها ميدان عبد المنعم رياض ومحيطه، ومنطقة نقابة الزراعيين، وميدان النصر الرياضي، وأسفرت عن تحصين 50 من الكلاب الحرة ضد مرض السعار، ضمن استراتيجية الدولة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات الخطرة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن هذه الحملات تستمر بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة مراكز المحافظة، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وصحية، وتحقيق الرقابة البيطرية على الحيوانات الحرة، وفقًا لمبادئ الرفق بالحيوان.

وفي السياق، أشرفت الدكتورة نيرمين درويش، مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، على تنفيذ الحملة، مع التأكد من تطبيق معايير السلامة البيطرية والإجراءات الوقائية أثناء عملية التحصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحصين الكلاب السعار حملات تحصين الكلاب تحصين الكلاب ضد السعار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده
شئون عربية و دولية

استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده
آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
علاقات

آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
وداع الـ 5 نعوش.. الآلاف يشيعون أشقاء بنها ضحايا الغاز وانهيار والديهم
أخبار المحافظات

وداع الـ 5 نعوش.. الآلاف يشيعون أشقاء بنها ضحايا الغاز وانهيار والديهم
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من
حوادث وقضايا

بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من
23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
تفاصيل خلاف الحكومة والبرلمان حول الضريبة العقارية.. هل يُرفع حد الإعفاء؟
اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا