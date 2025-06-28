في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. تنظيم احتفالية كبرى بالمنيا (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

نظمت محافظة المنيا، اليوم السبت، احتفالية كبرى احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم، والتي جرى تنظيمها بشارع كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا وجميع وكلاء الوزارات ومئات الشباب.

وتضمنت الاحتفالية اصطفاف وتشغيل وحدات التبرع ببنوك الدم الثابتة والمتنقلة، وتوزيع مطبوعات توعوية عن أهمية التبرع الطوعي وفوائده.

وجرى تنظيم محاضرات قصيرة وجولات توعية ميدانية، وتكريم المتبرعين المنتظمين والجهات الداعمة (مؤسسات – شخصيات عامة – جمعيات أهلية – جامعات – أندية رياضية)، واستعراض نتائج الحملة القومية "دمك حياة لغيرك" التي انطلقت في أبريل الماضي، خلال احتفالية أخرى على مسرح المحافظة.

وأكد محافظ المنيا، خلال التجمع الكبير، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات الصحية التي تعزز من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار "كدواني" إلى أن هذه الفعالية تأتي استكمالًا للحملة القومية التي أطلقتها المحافظة في نهاية أبريل الماضي بعنوان “دمك حياة لغيرك”، بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم القومية، والتي انطلقت من ديوان عام المحافظة وشملت كافة المجالس المحلية بالمراكز التسع، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم.

وأكد الدكتور أحمد أبو القاسم مدير البنك الإقليمي للتبرع بالدم بالمنيا، على تقديم كافة التسهيلات المتبرعين من خلال عدة نقاط ثابتة ومتحركة.

وأشار "أبو القاسم" إلى أنه يتم التأكد من صحة المتبرع أولاً من خلال استمارة يقوم بملء بياناتها لضمان سلامته، ثم تبدأ عملية التبرع التي لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.

وناشد "أبو القاسم" الجميع بالتبرع بالدم؛ نظرًا لفوائده الصحية الكبيرة في تحديد خلايا الجسم، وتنشيط الدورة الدموية.