مأساة "حمادة".. التنمر ينهي حياة شاب في كفر الزيات بأزمة قلبية

الغربية – مروة شاهين:

في حادثة مأساوية هزت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، توفي الشاب "حمادة محمد إبراهيم"، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي كان يعاني من إعاقة سمعية ونطقية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، جاءته بعد تعرضه لحالة نفسية سيئة ناتجة عن تنمر متكرر من شقيقين بالقرية.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بوفاة الشاب "حمادة محمد إبراهيم" المقيم بقرية كفر يعقوب، عقب دخوله في حالة انهيار نفسي، وانتقلت قوة من المباحث الجنائية بقيادة المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، إلى مكان البلاغ.

كشفت التحريات والمعاينة أن المتوفى تعرض للتنمر المستمر من الشقيقين "أحمد. م. ال." و"حسام. م. ال."، هذا التنمر تسبب له في ضغط نفسي شديد، أدى إلى إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته على الفور.

بعد تحديد المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشقيقين المتهمين بعد إعداد الأكمنة القانونية اللازمة، جرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة بدقة.