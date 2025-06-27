بالصور.. "ليلة محمدية" في ثقافة جنوب سيناء احتفالًا برأس السنة الهجرية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب عدة فعاليات فنية متنوعة، احتفالًا بالعام الهجري الجديد، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة المعدة لهذه المناسبة.

وشهد المسرح الصيفي بقصر ثقافة الطور، حفلًا فنيًا بعنوان "ليلة محمدية"، تضمن تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات والأناشيد الدينية، وإلقاء القصائد الشعرية الوطنية، وأنشودة "طلع البدر علينا"، و"أصحاب رسول الله"، و"صلوا عليه"، وقصيدة بعنوان "لا تشكو"، إضافة إلى عرض فني لفقرة التنورة التراثية.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة: "إن الاحتفالات بذكرى السنة الهجرية الجديدة تضمن عدة فعاليات، ومنها كما ورشة اكتشاف مواهب يقصر ثقافة الطور لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى سهرة فنية بعنوان "ليلة محمدية"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة".

وأوضحت أن قصر ثقافة شرم الشيخ نظم محاضرة بعنوان "مخاطر الذكاء الاصطناعي" بنادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر، تناولت مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكيف نحمي أنفسنا ونتعامل بذكاء مع التكنولوجيا، وتقديم نصائح مهمة للأطفال من عمر 10 إلى 14 عامًا، بأسلوب تفاعلي ممتع يتناسب مع جميع الفئات العمرية.