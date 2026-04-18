"حكاية بطل".. من قلب المعركة إلى لحظة الخلود.. برومو لسلسلة توثق بطولات الشهداء

كتب : محمد سامي

07:33 م 18/04/2026 تعديل في 07:48 م

نشر العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة"، برومو لسلسة أفلام "حكاية بطل"، والتي تتناول سيرة شهدائنا الأبرار، بحيث تستهدف سرد وقائع العمليات، وكذلك ابراز الجانب الإنساني للشهيد سواء على مستوى علاقاته بزملائه، وشخصيته ومواقفه اليومية.

كما ركزت سلسلة الأفلام على تقديم الصورة البطولية للشهداء، من خلال تسليط الضوء على لحظة الاستشهاد أثناء تنفيذ المهام، وكيف تعاملوا مع المواقف الصعبة بروح قتالية عالية وإبراز الإيمان الكامل بالواجب الوطني.

وكتب المتحدث العسكري: "انتظروا عرض سلسلة أفلام حكاية بطل على الصفحات الرسمية للمتحدث العسكري إبتداءً من يوم السبت الموافق 25 / 4 / 2026 الساعة 7مساء".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
رياضة محلية

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
اقتصاد

ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
أخبار مصر

أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
رياضة محلية

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
نصائح طبية

5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟