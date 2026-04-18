نشر العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة"، برومو لسلسة أفلام "حكاية بطل"، والتي تتناول سيرة شهدائنا الأبرار، بحيث تستهدف سرد وقائع العمليات، وكذلك ابراز الجانب الإنساني للشهيد سواء على مستوى علاقاته بزملائه، وشخصيته ومواقفه اليومية.

كما ركزت سلسلة الأفلام على تقديم الصورة البطولية للشهداء، من خلال تسليط الضوء على لحظة الاستشهاد أثناء تنفيذ المهام، وكيف تعاملوا مع المواقف الصعبة بروح قتالية عالية وإبراز الإيمان الكامل بالواجب الوطني.

وكتب المتحدث العسكري: "انتظروا عرض سلسلة أفلام حكاية بطل على الصفحات الرسمية للمتحدث العسكري إبتداءً من يوم السبت الموافق 25 / 4 / 2026 الساعة 7مساء".