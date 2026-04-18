وول ستريت: الجيش الأمريكي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران

كتب : محمد جعفر

07:26 م 18/04/2026

الجيش الأمريكي

نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يستعد خلال الأيام المقبلة للصعود على متن سفن مرتبطة بإيران في المياه الدولية، في خطوة من شأنها توسيع نطاق العمليات البحرية إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.

استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية

وبحسب التقرير، تخطط القوات الأمريكية لاستهداف ناقلات نفط وسفن تجارية مرتبطة بطهران، ضمن حملة متصاعدة تهدف إلى تشديد الضغط الاقتصادي عليها، وذلك في ظل التوترات المتزايدة في مضيق هرمز.

يأتي هذا التحرك في وقت تتهم فيه واشنطن إيران بتشديد قبضتها على المضيق، عقب هجمات استهدفت سفناً تجارية السبت، وإعلان طهران أن الممر المائي يخضع لسيطرة "صارمة"، وقد أثارت هذه التطورات حالة من الارتباك في أوساط شركات الشحن، خاصة بعد تصريحات إيرانية سابقة أكدت أن المضيق مفتوح أمام الملاحة، وهو ما رحب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشير الخطط الأمريكية إلى توسيع الحصار البحري ليشمل سفناً مرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك ناقلات تحمل النفط الإيراني خارج الخليج، أو سفناً يُشتبه في نقلها أسلحة.

توسيع الحصار البحري عالمياً

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق، أنها أعادت بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة موانئ إيرانية، ضمن إجراءات الحصار المفروض، ويأتي هذا التصعيد في إطار مساعي إدارة ترامب للضغط على طهران بهدف دفعها إلى إعادة فتح المضيق وتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، الذي يشكل محوراً رئيسياً في المفاوضات بين الجانبين.

وفيما قال ترامب إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، نفت طهران هذا الادعاء، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط أي اتفاق محتمل، بما في ذلك مدة القيود على تخصيب اليورانيوم وإمكانية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج.

إيران وأمريكا مضيق هرمز دونالد ترامب القيادة المركزية الأمريكية الحصار البحري الأمريكي

