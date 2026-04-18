عبدالجليل وفاروق يمثلان للتحقيق في نقابة الإعلاميين.. وقرار من النقيب

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:43 م 18/04/2026

حضر مساء اليوم السبت لمقر نقابة الإعلاميين محمد فاروق مقدم برنامج (البريمو)، قناة تن ومحمد عبدالجليل مقدم برنامج (زملكاوي) قناة الزمالك وذلك لتقنين وضعهما.

ولممارسة النشاط الإعلامي بشكل قانوني وبعدها خضعا للتحقيق في المخالفات المهنية المنسوبة إليهما كل في جلسة منفردة.

واتخذ النائب الإعلامي الدكتور/ طارق سعده قراره بالاكتفاء بتوقيع عقوبة الإنذار للمذكورين وإلزامهما بالتوقيع على إقرار بالالزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن النقابة حريصة على إنفاذ القانون ومهنية الرسالة الإعلامية المقدمة للمتلقي المصري والعربي.

