إصابة طبيب ومشرف أمن في اعتداء داخل مستشفى الفيوم العام



الفيوم – حسين فتحي:

شهد قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام حادثًا مؤسفًا، حيث اعتدت أسرة أحد المرضى على طبيب جراحة ومشرف أمن بالمستشفى.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بتعدي أسرة مريض على أحد أطباء الجراحة ومشرف أمن بالمستشفى.

وانتقل إلى مستشفى الفيوم العام اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، حيث ألقى القبض على المتهمين.

وتبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي أن المريض دخل المستشفى وهو يعاني من خُراج في جسده، وأثناء تجهيز الحالة لإجراء فتح الخراج بعد التخدير، استعجل أهل المريض الطبيب، وعندما طالبهم بالانتظار لحين انتهاء عملية التخدير، ثار المرافقون واعتدوا على الطبيب ومشرف الأمن.

وقد أُصيب الطبيب بجروح مختلفة في أنحاء جسده، بينما تعرّض مشرف الأمن لجرح قطعي استدعى تدخلًا جراحيًا شمل 30 غرزة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين يقيمون بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.