مغص وزائدة دودية وضغط وحالات نفسية تضرب لجان الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عددًا من حالات الإعياء بين الطلاب والمراقبين على حد سواء، مما استدعى تقديم الرعاية الطبية الفورية لهم.

أفادت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، بتلقيها بلاغات عن إصابات متنوعة، من بين هذه الحالات، أُصيبت طالبة باشتباه في الزائدة الدودية داخل لجنة بمدرسة السادات الثانوية بنات بالزقازيق.

كما شُخصت ثلاث حالات لطلاب يعانون من حالة نفسية وتوتر شديدين في لجان بمدينتي الزقازيق والعاشر من رمضان.

وتضمنت الحالات الأخرى إصابة ثلاثة طلاب بانخفاض ضغط الدم، فضلًا عن طالبين آخرين تعرضا لارتفاع نسبة السكر في الدم.

ولم يقتصر الإعياء على الطلاب، فقد أُصيب مراقب بلجنة امتحانية بمدينة الزقازيق بمغص كلوي حاد أثناء أدائه مهامه، مما استدعى نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية تستضيف امتحانات الثانوية العامة لـ 62,207 طالب وطالبة هذا العام، منهم 61,171 بنظام التعليم الحديث و1,062 بنظام التعليم القديم. يتوزع هؤلاء الطلاب على 155 لجنة امتحانية عبر 20 إدارة تعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.