محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

بعث اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ.

داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفق الرئيس السيسي فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز فى ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فضلاً عن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بهذه المناسبة العطرة.

وتقدم الدكتور إسماعيل كمال بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم وهيئاتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير الدائم والوفير أمد الدهر.