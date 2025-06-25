حريق هائل يلتهم مطعمًا في المحلة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

الغربية- مروة شاهين:



اندلع حريق ضخم داخل أحد المطاعم بشارع المطاعم بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن تهشم واجهة صيدلية مجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.



وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغاً من المواطنين يفيد بسماع صوت انفجار واندلاع حريق داخل مطعم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوة من مباحث قسم أول المحلة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف.



وتبين من المعاينة أن النيران اشتعلت نتيجة تسرب غاز من إحدى الأسطوانات داخل المطعم، مما أدى إلى انفجارها، وامتدت النيران إلى الواجهة الزجاجية لإحدى الصيدليات المجاورة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المحال، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







