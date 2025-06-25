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تكريم مسعف وسائق أعادا 53 ألف جنيه عثرا عليها بسيارة الإسعاف بأسيوط

01:05 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    محافظ أسيوط يكرم مسعفًا وسائقًا (2)
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    محافظ أسيوط يكرم مسعفًا وسائقًا (3)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

في لفتة إنسانية تعكس تقدير القيم الأخلاقية والمهنية، كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اثنين من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لأمانتهما وإعادتهما مبلغًا ماليًا كبيرًا عثرا عليه أثناء أداء عملهما.

جاء التكريم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، والدكتور مصطفى محمد مدير هيئة الإسعاف بأسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وشمل التكريم المسعف محمود أحمد عبد التواب، والسائق ياسر محمد، اللذين عثرا على مبلغ مالي قدره 53 ألف جنيه داخل سيارة الإسعاف أثناء نقلهما مصابًا في حادث سير إلى مستشفى منفلوط المركزي، حيث قاما بتسليم المبلغ فور وصولهما إلى المستشفى دون تردد.

وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره لهذا التصرف النبيل، مشيدًا بسلوك الموظفين الذي يعكس نموذجًا مشرفًا في الأمانة والإخلاص، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وقدم لهما شهادتي تقدير، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على هذه النماذج الإيجابية لترسيخ ثقافة القدوة والمثل العليا في المجتمع.

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