جثة متحللة داخل منزل مغلق تثير الذعر في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عثر أهالي قرية السابعة حسن علام، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثة رجل في العقد الخامس من عمره في حالة تحلل داخل منزله.

كان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة متحللة داخل أحد المنازل بالقرية.

بالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص، تبين أن الجثة لشخص يُدعى "هاني. أ. ذ. ع" ويبلغ من العمر 45 عامًا، حيث وُجدت الجثة في حالة تحلل داخل منزله.

نقلت الجثة إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.