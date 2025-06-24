ضبط طن هياكل فراخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين حملة مفاجئة على المجازر والمحال التجارية بمركز منيا القمح، أسفرت عن ضبط طن من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بمجزر خاص، يأتي ضمن

وجاءت الحملة بناءً على تكليفات مباشرة من المحافظ، بتنسيق كامل بين مديرية التموين برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن.

ونفذت الحملة من قبل قطاع تموين الجنوب برئاسة الأستاذ عاطف عراقي حسن، وبمشاركة طب بيطري الزقازيق، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 20381 جنح ضد صاحب المجزر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكد محافظ الشرقية على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة، لضبط المخالفين وحماية صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالأمن الغذائي للمواطنين أو مخالفة الاشتراطات الصحية والتموينية.